19 yıllık acı bekleyiş

Haberin Devamı

İskenderun’da denizci olarak acemi er eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Foça’ya dağıtımı yapılan Metin Karslıoğlu (22), askerlik görevine devam ettiği sırada rahatsızlığı nedeniyle hava değişimi izniyle Kocaeli İzmit’teki ailesinin yanına geldi. 16 Mayıs 2007’de ortadan kaybolan Karslıoğlu’ndan bir daha haber alınamadı. Ailenin durumu emniyet ve askeri yetkililere bildirmesi üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

GİZEMLİ SES KAYDI: BEN ÖLDÜRDÜM

Yapılan incelemelerde Karslıoğlu’nun cep telefonunun kaybolduğu tarihte kapandığı ve bir daha açılmadığı tespit edildi. Kayıp dosyasına ilişkin süreçte, Karslıoğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı el ilanları İzmir, Antalya ve Hatay İskenderun başta olmak üzere birçok kentte dağıtıldı ve çeşitli noktalara asıldı. Ailenin yaptığı başvurular ve gelen ihbarlara rağmen herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Aile, Karslıoğlu’nu bulunmasını sağlayacak bilgiyi veren kişiye 100 bin dolar ödül vereceğini paylaştı. Yaklaşık 2 yıl önce aileye ulaştığı belirtilen ve bir kişinin ‘Ben öldürdüm’ dediğinin duyulduğu ses kaydı, aile tarafından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne teslim edildi. Ses kaydındaki ifadelerin ardından aile, Metin Karslıoğlu’nun cinayete kurban gittiği ihtimalinin daha da güçlendiğini belirterek faili meçhul olayın aydınlatılmasını istedi.

Haberin Devamı

‘FAİLLER CEZALANDIRILSIN’

Kayıp Metin Karslıoğlu’nun ağabeyi Fatih Karslıoğlu, “2-3 yıl önce Kocaeli İl Emniyeti Cinayet Masası’na bir ses kaydı geliyor. Bu kayıtların içinde resmen biri ‘Ben öldürdüm’ diyor. Kayıtlarda kişinin ismi geçiyor. Emniyetten şu ana kadar hiçbir geri dönüş olmadı. Biz de olayın daha detaylı araştırıldığını zannediyoruz. Adalet Bakanımız Akın Gürlek’in faili meçhul dosyalarını açması yüreğimize bir nebze olsun su serpti. Bütün kayıp insanların ortaya çıkmasını istiyoruz. Bizim kardeşimiz bulunsun. Ölen bir gün ağlar kayıp her gün ağlar. Bu olayın faillerinin cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.