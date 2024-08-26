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19 yılla aranan şüpheli okey oynarken yakalandı

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#Bursa#Mahkeme#Suç
19 yılla aranan şüpheli okey oynarken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 10:07

Bursa'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, kıraathanede okey oynarken yakalandı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipleri Amirliğine bağlı ekipler, aranan şahıslar üzerinde uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Son olarak yapılan çalışmalarda, kıraathanede okey oynayan şüpheli şahıs polisleri görünce panik yaptı. Bunu fark eden polisler şüpheli şahsın yanına giderek sorguladı.

 

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANIYORMUŞ

Şüpheli şahıs, polis ekibine kimliğinin yanında bulunmadığı beyan ederek kimlik numarası verdi. Kardeşinin kimlik numarasını verdiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Gerçek kimlik numarasını veren şüphelinin "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Bursa#Mahkeme#Suç

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