19 yıl süren davada skandal karar... Müebbet verildi serbest kaldı

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İSTANBUL Kadıköy’de 4 Ocak 2001 tarihinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, evinde, başına çekiçle vurulup boğazı kesik halde öldürülmüş olarak bulundu. Anne Handan Yılmazer, eski eşinin evinde kızının ölü bulunmasının ardından hukuk mücadelesi başlattı. Uzun yıllar süren dava sürecinde baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş bir ceza almadı. Olaydan tam 19 yıl sonra yani 2020 yılında Adli Tıp Kurumu (ATK) mahkemeye bir rapor gönderdi. Raporda 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda baba Nezih Çinkitaş’ın yoğun olarak DNA profili tespit edildi. Bunun üzerine 19 yıl sonra Hande Çikintaş’ın öz babası Nezih Çikintaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında, ‘canavarca hisle eziyet çektirerek altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan iddianame düzenlendi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda sanıklar Şehnaz ve Nezih Çinkitaş’a beraat kararı verdi.

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Anne Handan Yılmazer beraat kararına itiraz ederek avukatı Hasan Kocabey aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi duruşmalı olarak dosyayı tekrar ele aldı. Geçen günlerde ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararı açıkladı.

YİNE İYİ HAL

Mahkeme Nezih Çinkitaş hakkında verilen beraat kararını bozarak ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi hali ve cezanın yaşamı üzerindeki etkisini göz önüne alarak cezasında indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına hükmetti.

Bölge adliye mahkemesi delillerin toplanmış olması, cezanın süresi ve mahkûmiyet kararının içeriğini değerlendirerek sanık Nezih Çinkitaş tutuklama kararı yerine yurtdışı çıkış yasağı ile İstanbul il sınırını terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verdi. İstinaf yerel mahkemenin sanık Şehnaz Çinkitaş hakkında verdiği beraat kararına karşı itirazı ise reddederek beraat kararını uygun buldu.

Kızının ölüm haberini polis ekiplerinden aldığını anlatan Handan Yılmazer, “Polis ‘Kızınızı kaybettiniz’ dediği zaman ben kendimi kaybetmişim. Dava açtım. Mahkemeleri görüldü. Kendilerine 19-20 yıl sonra DNA sonucunda tutuklama kararı alındı. Üç ay içeride yattılar. Üç ay ev hapsi şeklinde toplam 6 ay hapis yattılar. Beraat kararını duyunca neye uğradığımı şaşırdım. Kime güveneceğimizi şaşırdım. Ben böyle bir adalet görmedim. Serbest bırakıldılar. Yüreği yanmış bir anne olarak adalet istiyorum. Katiller dışarıda geziyor” dedi.

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‘HATALI BİR KARAR VERİLDİ’

Kararın kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirtken Yılmazer’in avukatı Hasan Kocabey ise “Her ne kadar dosyada Şehnaz Çinkitaş da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılansa da bir beraat kararı verildi. 12 yaşındaki bir kızın canavarca hisle babası tarafından öldürüldüğü bir dosyada babasına mahkeme takdiri iyi hal indirimi vermemeli. Bu noktada mahkeme kararının hatalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.