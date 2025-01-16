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19 yıl önceki Zekiye Aydın cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf etti: 'Boğarak öldürdüm, beni azmettirdiler'

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#Çanakkale#Zekiye Aydın#Sabri Önel
19 yıl önceki Zekiye Aydın cinayetinde sır perdesi aralandı İtiraf etti: Boğarak öldürdüm, beni azmettirdiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 13:12

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini söyleyen Sabri Önel, polis sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Polisteki ifadesinde, "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" diyen Sabri Önel, tutuklandı.

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Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel işletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. 13 Ocak'ta da İstanbul'da bir televizyon programında Sabri Önel, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti. Bunun üzerine Önel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili 14 Ocak'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı. Sabri Önel, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önel, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından Önel, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Sabri Önel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Önel'in polisteki ifadesinde "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" dediği öğrenildi.

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#Çanakkale#Zekiye Aydın#Sabri Önel

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