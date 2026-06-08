Kız kardeşlerin ifadesi 19 yıllık sır perdesini araladı: Sultan'ın katili ortaya çıktı

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Beylikova ilçesinde mevsimlik işçi olan Sultan Aydın, 2007 yılında kayboldu. Ailenin başvurusu üzerine yapılan araştırmalarda herhangi bir sonuç alınamazken, aynı yıl Sultan Aydın, Yeniyurt Mahallesi mevkiinden geçen Porsuk Çayı’nda ölü bulundu. Yapılan otopside ise Aydın’ın boynunun kırılarak öldürüldüğü tespit edildi. O dönem Sultan Aydın’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

19 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘faili meçhul’ dosya yeniden açıldı. Savcılık talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince özel bir ekip kurularak Sultan Aydın’ın iki kız kardeşinin ifadesine başvuruldu. Kız kardeşler, Sultan Aydın’ın mevsimlik işçi olarak çalıştığı bir tarlanın sahibinin oğluyla gönül ilişkisi yaşadığına dair söylentiler üzerine babaları Süleyman Aydın tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Soruşturma kapsamında iki kız kardeşin, Sultan Aydın’ın öldürdüğü alan için ‘yer gösterimi’ de yaptığı kaydedildi. JASAT ekiplerince, iki kız kardeşinin ifadelerinden yola çıkılarak yapılan araştırmada Sultan Aydın’ın babası Süleyman Aydın tarafından öldürdüğü de tespit edildi.

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Öte yandan, kızını öldürmekle suçlanan Süleyman Aydın’ın ise 2022 yılında hayatını kaybettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.