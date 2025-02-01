19 yıl önce kaybolan Yasemin’in öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı

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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'da haber alınamayan Yasemin Dermenci'nin kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı. Geçen yıl farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut (40) ile Ömer Dalbudak (44), geçen çarşamba günü yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde, Yasemin’i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ömer Dalbudak’tan da yardım alarak, ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut’un gösterdiği ormandaki alanda kepçe ile yapılan aramada Yasemin Dermenci’ye ait olduğu tahmin edilen insana ait kemikler bulundu. Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı.

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Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ve Ömer Dalbudak tutuklandı