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19 yıl önce doğumundan sonra kaybolan bebek için 8 gözaltı

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#Adıyaman#Kayıp Bebek#Gözaltı
19 yıl önce doğumundan sonra kaybolan bebek için 8 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 11:21

Adıyaman'da, 19 yıl önce evlilik dışı dünyaya gelen kız bebeğin doğumunun ardından kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında anne ve babasının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Merkeze bağlı Yüzüncüyıl köyünde yaşayan Z.Ö., 19 yıl önce A.Ö. ile evlilik dışı birlikteliğinden hamile kaldı. O tarihte 18 yaşından küçük olan Z.Ö., hamileliğinin 7'nci ayında doğum yapıp, kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebek doğumunun ardından ortadan kaybolurken, Z.Ö. ile A.Ö. ise evlendi. Çiftin yasal evliliklerinden 3 çocukları oldu.

"ÖLDÜRÜLEREK GÖMÜLDÜ" İDDİASI

Yaklaşık 3 ay önce bir kişi, polise Z.Ö. ile A.Ö.'nün 19 yıl önce evlilik dışı dünyaya gelen bebeklerini aile baskısıyla öldürerek gömdüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında Z.Ö. ve A.Ö. çifti ile olayla ilgisi saptanan akrabaları 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

 

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#Adıyaman#Kayıp Bebek#Gözaltı

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