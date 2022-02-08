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19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Seda Kurt'un annesinden firari damadına: Kâbusun olacağım

#İstanbul#Avcılar#Seda Kurt
19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Seda Kurtun annesinden firari damadına: Kâbusun olacağım

İstanbul Avcılar'da birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Seda Kurt davasının 6. duruşması görüldü. Mahkeme davayı ileri bir tarihe ertelerken, Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Yurt dışına değil, dünya dışına, uzaya gitsen de seni bulup yakalayacağım, kâbusun olacağım" dedi.

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Avcılar'da 4 Kasım 2019'da Seda Kurt (41) birlikte yaşadığı Ercan Akkaş (41) tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Seda Kurt'un ölümünün üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Ercan Akkaş henüz yakalanamadı. Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, Avukatı Meriç Eyüpoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Kübra Yücel katıldı. Mahkeme heyeti dosyada önemli bir gelişme olmadığını ve kırmızı bülten ile aranan sanığın henüz yakalanamadığını belirterek davayı ileri bir tarihe erteledi.

19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Seda Kurtun annesinden firari damadına: Kâbusun olacağım

"ERKEK ADALET DEĞİL, GERÇEK ADALET"

Bedia Akar'a destek olmak için gelen 'Kadın Savunma Ağı' platformu üyeleri adliye önünde "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganları attı. Adliye önünde davayla ilgili açıklama da yapıldı. 2 buçuk yıldır bu adliyenin önünde Seda Kurt için adalet aramaya devam ettiklerini belirten Kadın Savunma Ağı platformu üyesi Zeynep Çelik, "Tam 2 buçuk yıldır Seda Kurt davasında hiçbir gelişme kaydetmiş değiliz. Daha önceki kadın cinayetlerinden de biliyoruz ki katiller ya ellerini kollarını sallayarak dolaşmakta ya da yurtdışına kaçmakta. Ercan Akkaş Seda Kurt'u öldürdükten sonra 8 ay boyunca mahkeme kapılarında yakalama kararı çıkarmaya çalıştık ve 8 ay boyunca hiçbir karar çıkmadı. Bizler Seda'nın sesi olmaya, Seda için adalet aramaya ve katillerin bulunup yargılanmasını istemeye devam ediyoruz" dedi.

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Kısa bir konuşma yapan Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Yurtdışına kaçsan da uzaya gitsen de seni bulup yakalayacağım. Kâbusun olacağım Ercan" diye konuştu.

Avukat Meriç Eyüpoğlu ise "Kadın cinayeti davalarında, her zamanki gibi görmezden gelme tutumu devam ettiği için aslında katil yeri yurdu belli olduğu halde yakalanmıyor. Peşini bırakmayacağız. Yakalanana kadar iki elimiz yakasında" ifadelerini kullandı.

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#İstanbul#Avcılar#Seda Kurt

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