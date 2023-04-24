19 yerde daha Çocuk Görüşme Merkezi

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla 4 Nisan 2022’de 11 ilde eşzamanlı başlatılan, velayet altındaki çocukların ebeveynlerine teslim işlemleriyle ilgili icra sürecine son veren uygulama, bir yılı aşkındır sürdürülüyor. İcradan çocuk teslimine son veren yeni uygulama, bugün itibarıyla Adana, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa olmak üzere 4 il adliyesinde ve Akçakale, Araban, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Kadirli, Karaisalı, Karataş, Nurdağı, Pozantı, Siverek ve Suruç olmak üzere 15 ilçe adliyesinde daha başlayacak. Böylece uygulamanın yürütüldüğü adliye sayısı 79 il ve 501 ilçe olmak üzere 580’e ulaşacak. Bazı büyük adliyelerden birden fazla olan Çocuk Teslim Merkezi sayısı da 687’ye ulaşacak.

Çocuk Görüşme Merkezleri Toplu Açılış Töreni’ne katılan Adalet Bakanı Bozdağ, uygulamanın bir devri kapattığını belirterek, “Anne ve babaların kavgasında çocuklarımızın daha fazla yıpranması devri sona erdi. Psikologlar, rehber öğretmenler, eğitim almış uzmanlar marifetiyle adeta bir aile ortamında daha rahat, daha medeni, insani mekanlarda, daha güvenli bir şekilde zor olmadan gönüllülük esasına dayalı bir görüşme sistemi bugün ülkemizde uygulamadadır” dedi.

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41 BİN 841 İŞLEM

UYGULAMANIN başladığı günden bu yana 785 dosyada çocuk teslimi, 7 bin 851 dosyada ise kişisel ilişki işlemleri olmak üzere toplamda 8 bin 636 dosyada 41 bin 841 işlem gerçekleştirildi.Yeni uygulamayla velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor. Bu ebeveynler adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine, bulunmayan yerlerde ise hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüklerine başvurarak, belirlenen ÇGM’de masrafları devlet tarafından karşılanmak suretiyle çocukları ile görüşebiliyor.