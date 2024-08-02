×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

19 yaşındaki Sultan'ın cansız bedeni kanalda bulundu, eski erkek arkadaşı gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Sultan Tosun#Sultan Tosun Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 20:14

Afyonkarahisar'da bir markette çalışan Sultan Tosun'un (19) kanalda cansız bedeni bulundu. Polis, Sultan Tosun'un eski erkek arkadaşı ile aralarında problem olduğunu ve bu sebeple bir süredir iş çıkışında annesiyle eve gittiğini belirledi. Tosun'un eski erkek arkadaşı Y.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Afyonkarahisar'ın merkez Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda bulunan kanalda, saat 15.00 sıralarında bir kadının sırtüstü hareketsiz yattığını fark edenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının Sultan Tosun olduğu tespit edildi. Haberi alan Sultan Tosun'un babası ve annesi de olay yerine geldi. Adı öğrenilemeyen baba, "Sadece bakacağım. Kızım mı değil mi?" diyerek kızını görmek için polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı. Sultan Tosun'un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası morga konuldu.

19 yaşındaki Sultanın cansız bedeni kanalda bulundu, eski erkek arkadaşı gözaltında

Haberin Devamı

Soruşturmayı derinleştiren polis, Sultan Tosun'un kent merkezindeki bir markette yaklaşık 4 aydır çalıştığını, eski erkek arkadaşı Y.Ç. ile aralarında problem olduğu ve bu sebeple bir süredir iş çıkışında annesiyle eve gittiği bilgisine ulaştı. Polis, Sultan Tosun'un eski erkek arkadaşının yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

19 yaşındaki Sultanın cansız bedeni kanalda bulundu, eski erkek arkadaşı gözaltında

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Sultan Tosun#Sultan Tosun Cinayet

BAKMADAN GEÇME!