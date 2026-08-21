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19 yaşındaki Sultan katledildi: Yalova'daki vahşette anne karnındaki bebek kurtarıldı

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#Yalova#Sultan#Kadın Cinayeti
19 yaşındaki Sultan katledildi: Yalovadaki vahşette anne karnındaki bebek kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 13:17

Yalova'da işlenen kadın cinayeti sosyal medyada infiale neden oldu. 8 aylık hamile olan Sultan P.D. eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, acil sezaryenle doğuma alınırken dünyaya gelen erkek bebek tedavisi için özel hastaneye sevk edildi. Sultan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş eden şüphelinin ise yoğun bakımda tedavisi görüldü.

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Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan P.D. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ardından aynı silahla kendisine ateş ederek intihara teşebbüs etti.

19 yaşındaki Sultan katledildi: Yalovadaki vahşette anne karnındaki bebek kurtarıldı

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

19 yaşındaki Sultan katledildi: Yalovadaki vahşette anne karnındaki bebek kurtarıldı

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BEBEK SEZARYENLE DÜNYAYA GETİRİLDİ

8 aylık hamile Sultan P.D., Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil sezaryen operasyonuna alınan kadının erkek bebeği dünyaya getirildi. Doğumun ardından erkek bebek, tedavisinin sürdürülmesi amacıyla kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. 

19 yaşındaki Sultan katledildi: Yalovadaki vahşette anne karnındaki bebek kurtarıldı

ANNE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak ameliyata alınan Sultan P.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra kendisine de ateş eden Muhammed D.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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19 yaşındaki Sultan katledildi: Yalovadaki vahşette anne karnındaki bebek kurtarıldı

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#Yalova#Sultan#Kadın Cinayeti

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