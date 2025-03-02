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19 yaşındaki Sudenaz'ın kahreden ölümü: Nefes borusuna yemek kaçtı

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#İzmir#Torbalı#Sudenaz Özbek
19 yaşındaki Sudenazın kahreden ölümü: Nefes borusuna yemek kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 15:47

İzmir'de, nefes borusuna yemek kaçan zihinsel engelli Sudenaz Özbek (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Torbalı ilçesi Özbey Mahallesi’nde yaşayan Sudenaz Özbek dün kaldığı bakımevinde kahvaltı yaparken nefes borusuna büyük bir lokma kaçtı. Özbek'e ilk müdahaleyi bakımevindeki görevliler yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Sudenaz Özbek, adrese gelen ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özbek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sudenaz Özbek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

19 yaşındaki Sudenazın kahreden ölümü: Nefes borusuna yemek kaçtı

 

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#İzmir#Torbalı#Sudenaz Özbek

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