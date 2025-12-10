19 yaşındaki Rojin, mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti! 2 doktor hakkında iddianame... 'Yenidoğan Çetesi' detayı

Haberin Devamı

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davada ismi bebek ölümleri ile geçen Bağcılar TRG Hospitalist Hastanesi'nde, 12 Temmuz 2023 tarihinde mide küçültme ameliyatı olan Rojin Elveren'in (19) operasyon sırasında kalbi durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Elveren'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Doç. Dr. Volkan K. ile Erol V. 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

AMELİYATI YAPAN HEKİM TARAFINDAN GEREKLİ VE ETKİN MÜDAHALE YAPILMADIĞI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede Rojin Elveren'in, ameliyatında, komplikasyon yönetiminin etkin ve yeterli yapılmaması nedeniyle hayatını kaybettiği, Teftiş Kurulu Müfettişi tarafından atanan uzmanlar tarafından alınan raporda, 103 kilogram olan Rojin Elveren'in tüp mide ameliyatı olmak için TRG Hospitalist Hastanesi'ne yatırıldığı ve hastanın ameliyat öncesi diğer multidisipliner konsültasyonlarının yapılmadığı bilgisi yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Elveren'in, kanamaya bağlı hayatını kaybettiği, buna bağlı olarak da, ameliyatı yapan hekim tarafından gerekli ve etkin müdahale yapılmadığı, Elveren'in tüp mide ameliyatı sırasında majör bir kanamaya bağlı komplikasyon gerçekleştiği ve bu komplikasyonun yönetimi doktorlar tarafından etkin ve yeterli yönetilmediği kanaatine varıldığı aktarıldı.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER 19 yaşındaki Rojin, mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti Haberi görüntüle

AMELİYAT SIRASINDA YAPILAN UYGULAMANIN TIBBEN UYGUN OLMADIĞI AKTARILDI

Hazırlanan iddianamede, Rojin Elveren'in ameliyat olmak için ilk önce başka bir hastaneye başvurduğu, oradaki Prof. Dr. B.K.'nin yönlendirmesiyle Özel TRG Hospitalist Hastanesi'ne gittiği de belirtildi. 103 kilo olarak ameliyata giren Elveren'in, ilgili yönetmelik kapsamında düzenlenmesi gereken, genel cerrahi, endokrinoloji, ve metabolizma hastalıkları, ruh sağlığı hastalıkları uzmanlarınca düzenlenmesi gereken raporun düzenlenmediği de ortaya çıktı. Ameliyat sırasında yaşanan anormalliğin, ameliyat sırasında kanama yaşanmasıyla başladığı, müdahale edildiği sonrasında tekrar ameliyata devam edildiği, ameliyatın bitimine yakın tekrar kanamanın olduğu ve bunun sonucunda Elveren'in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Haberin Devamı

İddianamede, Adli Tıp 8. İhtisas Kurulu'nun mütalaası da yer aldı. Mütalaada, Elveren'in tüp mide ameliyatı sırasında gelişen büyük damar yaralanmalarına bağlı hemorojik şok sonucu meydana geldiği, kanamanın ameliyatın başında gerçekleştiği ve hemen Kalp Damar Cerrahı çağırılması gerekirken ameliyata devam edildiği, bu nedenle Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erol V. ile Anestezi Uzmanı Dr. Volkan K.'nin uygulamalarının tıbben uygun olmadığı kanaatine varıldı.

AYNI DOKTORUN FARKLI BİR HASTANIN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TUTUKLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianame, sanıklar Erol V. ve Volkan K. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianame ise Bakırköy 34. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

SEMANUR AYDIN DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Doç. Dr. Volkan K.'nin Yenidoğan Çetesi dosyasında sanık olarak yer aldığı ve Erol V.'nin de Yenidoğan Çetesi iddianamesinde adı geçtiği öğrenildi. Bir diğer yandan Erol V.'nin hekimlik belgesi iptal edilmesine rağmen İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin farklı bir dosyada tutuklu olduğu ve dava açıldığı ilerleyen günlerde yargılamasına başlanacağı da öğrenildi.