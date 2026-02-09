19 yaşındaki Onur feci şekilde can vermişti! TIR sürücüsünün 6 yıla kadar hapsi istendi

Haberin Devamı

Avcılar Firuzköy'de, 24 Mart 2025 tarihinde, 19 yaşındaki Onur Sönmemiş'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tır kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Onur Sönmemiş ‘maktul', acılı baba Yusuf Ziya Sönmemiş ‘müşteki' tır şoförü Hüseyin Saraç (39) ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, maktul Sönmemiş'in sevk ve idaresindeki motosikletin kazaya karıştığı, kaza sonucu hayatını kaybetmesi sonucu soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

SANIĞIN TAKSİR DERECESİNDE KUSURLU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Olaya ilişkin alınan trafik bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, şüphelinin ‘manevraları düzenleyen genel şartlara uymama' sebebiyle asli kusurlu olduğu, maktulün ise ‘dikkatsiz ve tedbirsiz araç sevk ve idare' ettiği için tali olarak kusurlu bulunduğu belirtildi. İddianamede, bilirkişi raporunun yanı sıra Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından alınan raporda da aynı şekilde değerlendirme yapıldığı bilgisi yer aldı. Rapora göre hayatını kaybeden Onur Sönmemiş'in genel beden travmasına bağlı beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından dolayı meydana geldiği anlatıldı.

İddianamede, sanık Hüseyin Saraç'ın savcılıkta alınan ifadesinde, kazada bir kusurunun olmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirttiği ancak alınan trafik bilirkişi raporunda sanığın kusurunun sabit olduğu, sevk ve idaresindeki araçla seyir halindeyken manevraları düzenleyen genel şartlara uymama hareketiyle taksir derecesinde kusurlu olduğu ve hakkında dava açmaya yeterli delilin bulunduğu belirtildi.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, sanık Hüseyin Saraç hakkında ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

