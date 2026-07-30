19 yaşındaki Nazlıcan'ın feci ölümü: Kullandığı motosiklet savrulup vidanjörün altına girdi

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Ocaklar-Narlı yolunda meydana geldi. Nazlıcan Çelikkaya’nın kontrolünü yitirdiği 16 BJY 058 plakalı motosiklet, savrulup karşı yönden gelen Ufuk Y. yönetimindeki 10 APJ 438 plakalı vidanjörün altına girdi.

OTELDE STAJ YAPIYORDU

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazlıcan Çelikkaya’nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gönen ilçesinde yaşayan ve Erdek’teki bir otelde staj yaptığı öğrenilen Nazlıcan Çelikkaya’nın cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Vidanjör sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.