19 yaşındaki Nagihan'ın kahreden ölümü... Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

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Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Kuytu’nun kullandığı 27 ACK 965 plakalı hafif ticari araç, Kızılot Mahallesi Mısırlar mevkiinde yaya geçidinden geçmekte olan 19 yaşındaki Nagihan Yeni’ye çarptı.

70 METRE SÜRÜKLEDİ

Hafif ticari aracın çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre ileri sürüklediği genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, genç kıza çarptıktan sonra refüjü geçerek karşı şeride geçen ve Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ömercan Kambur’un kullandığı 34 ALB 506 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün arka sol bagajına çarptıktan sonra durabilen hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Kuytu ile araçta yolcu olarak bulunan Uğur Duymaz ve İbrahim Bakar yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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TURİZM ÇALIŞANI OLDUĞU BELİRLENDİ

Kazada yaşamını yitiren Nagihan Yeni’nin Kızılot Mahallesindeki bir otelde çalıştığı bildirilirken, kazayı duyarak olay yerine gelen çalışma arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi. Nafihan Yeni’nin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.