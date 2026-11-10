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19 yaşındaki motosikletlinin feci ölümü: Kaza anı kamerada

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#Motosiklet Kazası#Diyarbakır#Yusuf Sabar
19 yaşındaki motosikletlinin feci ölümü: Kaza anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 13:48

Diyarbakır’da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar (19), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 7 Kasım’da akşam saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Yusuf Sabar’ın kontrolündeki motosiklet, sola dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sabar ağır yaralandı.

19 yaşındaki motosikletlinin feci ölümü: Kaza anı kamerada

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yusuf Sabar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sabar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

19 yaşındaki motosikletlinin feci ölümü: Kaza anı kamerada

KAZA KAMERADA

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Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan otomobile, arkasından gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı. 

19 yaşındaki motosikletlinin feci ölümü: Kaza anı kamerada

 

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#Motosiklet Kazası#Diyarbakır#Yusuf Sabar

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