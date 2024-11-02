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19 yaşındaki Mehmet'in kahreden ölümü! Şarjdaki bisiklet bataryası patladı

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#Sarıyer#Batarya#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 11:48

İstanbul Sarıyer’de odasında uyurken şarjdaki elektrikli bisikletinin bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Odabaş’ın cenazesi, memleketi Ordu’da toprağa verildi.

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Olay, 24 Ekim Perşembe günü sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi. Bisikletini evinde içinde şarja taktı. Sabaha karşı şarjda olan batarya bir anda patladı. Patlama sonucu evde yangın çıkınca çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangına uykuda yakalanan Odabaş, yoğun dumana maruz kalması sonucu zehirlenerek bayıldı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası evden çıkartılan Odabaş, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Mehmet Gökay Odabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Odabaş’ın cenazesi, memleketi Ordu’da toprağa verildi.

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#Sarıyer#Batarya#Patlama

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