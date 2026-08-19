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19 yaşındaki Mehmet Yılmaz 3 gündür kayıp

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#Nevşehir#Kayıp#Mehmet Yılmaz
19 yaşındaki Mehmet Yılmaz 3 gündür kayıp
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 16:40

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde misafir olarak geldiği evden ayrıldıktan sonra 3 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz’ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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Kocaeli’de yaşayan ve yakınlarını ziyaret etmek için ailesiyle birlikte Nevşehir’in Acıgöl ilçesine gelen Mehmet Yılmaz, 17 Ağustos’ta saat 16.00 sıralarında evden ayrıldı. Yılmaz’dan ailesi bir daha haber alamadı. Ailesinin ihbarı üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Mehmet Yılmaz, son olarak Ağıllı köyü yolunda yürürken çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışmalar, Yılmaz’ın en son göründüğü yer olarak belirlendiği köy yolu üzerinde yoğunlaştırıldı. Ekiplerin arama çalışmalarında, Mehmet Yılmaz’a ait bir ize rastlanmadı. İlçede yaşayanlar da arama çalışmalarına destek verdi.

Oğlunun bulunmasını isteyen anne Canan Yılmaz, "Bugün 3’üncü gün. 3 gündür kayıp. Bugün Acıgöl halkının bir kısmıyla aramalar yaptık. Çocuğuma ulaşamıyorum, yetkililerden daha fazla yardımcı olmalarını talep ediyorum. 3 gündür çocuğum yok" dedi.

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#Nevşehir#Kayıp#Mehmet Yılmaz

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