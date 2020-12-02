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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)-
Haber Giriş: 02.12.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

19 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü! Tuvalete gitmek için uyandı...

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19 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü! Tuvalete gitmek için uyandı...
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Karaman'da gece tuvalete gitmek için uyanan Celal B., oğlu Fatih Emre B.'yi (19) odasında, yanında pompalı tüfekle kanlar içinde ölü buldu. Fatih Emre B.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, Celal B.'nin ifadesinde silah sesini duymadığını söylediği belirtildi.

Yeşilada Mahallesi 813 Sokak'ta oturan Celal B., saat 02.00 sıralarında tuvalete gitmek için uyandığında oğlu Fatih Emre B.'yi odasında, yanında pompalı tüfekle yerde kanlar içinde buldu. Celal B.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, başından tüfekle vurulduğu belirlenen Fatih Emre B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Fatih Emre B.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

TUVALETE GİTMEK İÇİN UYANDI

Fatih Emre B.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis, babası Celal B.'nin ifadesine başvurdu. Celal B.'nin ifadesinde evde oğlu ve kendisinin olduğunu, silah sesini duymadığını, tuvalete gitmek için uyanıp oğlunun odasına baktığında durumu fark ettiğini söylediği bildirildi.

Fatih Emre B.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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