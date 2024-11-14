×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

19 yaşındaki genç, sitede ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Bilal Kızmaz#Antalya#Manavgat
19 yaşındaki genç, sitede ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 10:04

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 19 yaşındaki genç, ikamet ettiği sitede göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi’ndeki Kumköy Deniz Kent Sitesi’nde Bilal Kızmaz (19) tabanca ile göğsünden vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine olay yerine Kumköy Jandarma Karakolu ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Kızmaz’ın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilal Kızmaz#Antalya#Manavgat

BAKMADAN GEÇME!