Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Lüleburgaz#Cinayet#Silahlı Çatışma
19 yaşındaki Rümeysa Sanpur, nişanlısının evinde çıkan çatışmada vurulup öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 16:47

Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı Rümeysa Sanpur, ziyaret için gittiği nişanlısının evinde, nişanlısının ailesi ve husumetlileri arasında çıkan silahlı çatışmada vurularak 19 yaşında hayatını kaybetti.

Kırklarelİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Rümeysa Sanpur (19), evine yemeğe gittiği nişanlısının husumetlilerinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Evdekilerin de karşılık verdiği çatışmaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

BABASI DERNEK BAŞKANIYDI

Olay, dün akşam saatlerinde, Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı olan Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti.

KARŞILIKLI ATEŞ EDİLDİ

İddiaya göre, bir süre sonra, Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekiler de gruba karşılık verdi. Silahlı çatışmada dışarıdan açılan ilk ateşte Rümeysa Sanpur'un yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Sanpur, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Lüleburgaz#Cinayet#Silahlı Çatışma

