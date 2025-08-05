19 yaşındaki genç bu kadar suça nasıl bulaşır... 101 suç kaydı var

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İSTANBUL Zeytinburnu’nda 30 Temmuz’da M.C.A.’ya ait eve giren 3 kişilik çete, ziynet eşyalarını çalıp evden ayrıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından başlattıkları çalışmada, kimliklerini tespit ettikleri D.A. (19), Ç.A. (36) ve S.A.’yı (27) bir benzin istasyonunda, taksiye bindikleri anda önlerini keserek yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerden D.A.’nın, 101 suç kaydının bulunduğu, ayrıca iki farklı hırsızlık suçundan aranma kaydı ve kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Diğer iki şüpheli Ç.A.’nın 43, S.A.’nın ise 20 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Yapılan üst ve çanta aramalarında evden çalınan 7 adet çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 gram altın, 1 çocuk künyesi, 1 altın kolye, 50 Euro nakit para ve 2 bin 150 TL ele geçirilirken, bir adet maymuncuk, bir İngiliz anahtarı ve kapı açmada kullanılan özel bir tel de bulundu.