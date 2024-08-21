19 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti... Kulüpten başsağlığı mesajı

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Kırklareli Süper Amatör Futbol Ligi ekiplerinden Vizespor'da forma giyen Cihat Dinçer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vizespor'dan yapılan açıklamada, "Sporcumuz, canımız kardeşimiz Cihat Dinçer vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakip Bereket Camii’nden alınarak Bağlar Mezarlığı’na defnedilecektir. Kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

KULÜP BAŞKANINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasan Başdemir, genç futbolcunun acısını derinden hissettiğini belirterek, "Güzel kalpli kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyusun. Ailesinin ve spor camiamızın başı sağ olsun" dedi.

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