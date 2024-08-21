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19 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti... Kulüpten başsağlığı mesajı

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#Cihat Dinçer#Vize#Kırklareli
19 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti... Kulüpten başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 16:30

Kırklareli Süper Amatör Futbol Ligi ekiplerinden Vizespor'da forma giyen Cihat Dinçer (19), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Kırklareli Süper Amatör Futbol Ligi ekiplerinden Vizespor'da forma giyen Cihat Dinçer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vizespor'dan yapılan açıklamada, "Sporcumuz, canımız kardeşimiz Cihat Dinçer vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakip Bereket Camii’nden alınarak Bağlar Mezarlığı’na defnedilecektir. Kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

19 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti... Kulüpten başsağlığı mesajı

KULÜP BAŞKANINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasan Başdemir, genç futbolcunun acısını derinden hissettiğini belirterek, "Güzel kalpli kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyusun. Ailesinin ve spor camiamızın başı sağ olsun" dedi. 

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19 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti... Kulüpten başsağlığı mesajı

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#Cihat Dinçer#Vize#Kırklareli

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