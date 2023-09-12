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19 yaşındaki Demir'den acı haber! Kalbine yenik düştü

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#Demir Kandemir#Yunanistan#Kalp Krizi
19 yaşındaki Demirden acı haber Kalbine yenik düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 14:17

Yunanistan’ın Simi Adası’nda tatil yaparken girdiği denizde kalp krizi geçiren Demir Kandemir (19), yaşamını yitirdi. Kandemir’in cenazesi, ailesinin yaşadığı İzmir’e getirildi.

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İzmir'de yaşayan Uğur ve Senem Kandemir çiftinin oğlu Demir Kandemir, bir süre önce Yunanistan'ın Rodos Adası'na tatile gitti. Kandemir, dün Rodos'a komşu Simi Adası'nda serinlemek için denize girdi. Demir Kandemir, saat 12.00 sıralarında suda fenalaştı. Kandemir, çevresindekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir Kandemir'in yapılan otopsisinde kalp krizinden öldüğü tespit edildi. Kandemir'in cenazesi Rodos'taki otopsinin ardından feribotla Fethiye Limanı'na getiril, buradan da toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi.

19 yaşındaki Demirden acı haber Kalbine yenik düştü


Demir Kandemir'in cenazesinin ikindide Çeşme ilçesindeki Zeki Boyacı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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#Demir Kandemir#Yunanistan#Kalp Krizi

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