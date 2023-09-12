19 yaşındaki Demir'den acı haber! Kalbine yenik düştü

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İzmir'de yaşayan Uğur ve Senem Kandemir çiftinin oğlu Demir Kandemir, bir süre önce Yunanistan'ın Rodos Adası'na tatile gitti. Kandemir, dün Rodos'a komşu Simi Adası'nda serinlemek için denize girdi. Demir Kandemir, saat 12.00 sıralarında suda fenalaştı. Kandemir, çevresindekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Demir Kandemir'in yapılan otopsisinde kalp krizinden öldüğü tespit edildi. Kandemir'in cenazesi Rodos'taki otopsinin ardından feribotla Fethiye Limanı'na getiril, buradan da toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi.