×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

19 yaşındaki Berat Yavuz'dan 3 gündür kayıp

Güncelleme Tarihi:

#Kayıp Genç#Bursa#Berat Yavuz
19 yaşındaki Berat Yavuzdan 3 gündür kayıp
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 21:52

Bursa'da yaşayan 19 yaşındaki Berat Yavuz'dan 3 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Berat Yavuz (19), Pazar günü saat 11.00 sularında annesine hava almak istediğini söyleyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönemeyen Berat'ı merak eden ailesi çocuklarına cep telefonundan da ulaşamayınca emniyet güçlerine haber verdi.

Olayla ilgili emniyet ekipleri arama çalışmaları başlatırken, kayıp gencin babası Hatip Yavuz, çocuklarının bir an önce bulunmasını, görenlerin 112'ye ve 0537 325 70 86 numaralı telefona bildirmelerini istedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayıp Genç#Bursa#Berat Yavuz

BAKMADAN GEÇME!