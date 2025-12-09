19 yaşındaki Berat Yavuz'dan 3 gündür kayıp

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Berat Yavuz (19), Pazar günü saat 11.00 sularında annesine hava almak istediğini söyleyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönemeyen Berat'ı merak eden ailesi çocuklarına cep telefonundan da ulaşamayınca emniyet güçlerine haber verdi.

Olayla ilgili emniyet ekipleri arama çalışmaları başlatırken, kayıp gencin babası Hatip Yavuz, çocuklarının bir an önce bulunmasını, görenlerin 112'ye ve 0537 325 70 86 numaralı telefona bildirmelerini istedi.