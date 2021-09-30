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19 yaşındaki Ali Sinan'dan acı haber! İnşaat çukuruna düşerek hayatını kaybetti

#Ali Sinan Cirit#Isparta#Çukur
19 yaşındaki Ali Sinandan acı haber İnşaat çukuruna düşerek hayatını kaybetti

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit (19) yaşamını yitirdi.

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Olay, dün akşam SDÜ'nün doğu yerleşkesinde meydana geldi. Yerleşkenin içinden konakladığı yurduna giden Ali Sinan Cirit, iddiaya göre, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten beton atmak için açılan çukura düştü. Bugün saat 07.30 sıralarında inşaata gelen işçilerden biri, yerde hareketsiz yatan Cirit'i görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Cirit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sinan Cirit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

19 yaşındaki Ali Sinandan acı haber İnşaat çukuruna düşerek hayatını kaybetti

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#Ali Sinan Cirit#Isparta#Çukur