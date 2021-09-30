19 yaşındaki Ali Sinan'dan acı haber! İnşaat çukuruna düşerek hayatını kaybetti

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Olay, dün akşam SDÜ'nün doğu yerleşkesinde meydana geldi. Yerleşkenin içinden konakladığı yurduna giden Ali Sinan Cirit, iddiaya göre, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten beton atmak için açılan çukura düştü. Bugün saat 07.30 sıralarında inşaata gelen işçilerden biri, yerde hareketsiz yatan Cirit'i görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Cirit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sinan Cirit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.