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Haber Giriş: 19.07.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

19 Temmuz Pazartesi adliyeler açık mı? Arefe günü adliyeler çalışıyor mu?

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19 Temmuz Pazartesi adliyeler açık mı? Arefe günü adliyeler çalışıyor mu?

2021 yılı Kurban Bayramı Arefe gününün 19 Temmuz Pazartesi'ne denk gelmesi nedeniyle bazı kamu kurumların çalışma saatleri de araştırılıyor. Bunlardan biri de arefe gününde adliyelerin mesai saatleri. Peki 19 Temmuz Pazartesi adliyeler açık mı? Arefe günü adliyeler çalışıyor mu? İşte konuyla ilgili detaylı bilgiler...

Bu sene Kurban Bayramı arefesinin 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle adliyelerin çalışma saatleri de gündemde yer alıyor. Peki adliyeler arefe günü açık mı? İşte o bilgiler...

19 Temmuz Pazartesi adliyeler açık mı

Diğer kamu kurumları gibi adliyeler de normal şartlarda arefe günü yarım gün olarak yani saat 13:00'a kadar açık olacaktı. Fakat Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi (19 Temmuz) günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu. Bu nedenle pek çok kamu kurumu tüm gün kapalı olacak.

Ayrıca güvenlik, sağlık, kamu düzenini sağlama hizmetinde yer alan kamu kurumları ise bu kapsamda yer almayacak.

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