19 özel okula ‘aşırı fiyat’ soruşturması

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 07:00

REKABET Kurumu, artan fiyatlara ilişkin şikâyetler üzerine Bahçeşehir Okulları, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, Uğur Okulları ve Final Eğitim Danışmanlık’ın da aralarında bulunduğu 19 özel okul hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, son yıllarda özel okul işletmeciliği alanında faaliyet gösteren kurumların sunduğu eğitim, yemek, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti ve diğer hizmetlerde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin çok sayıda şikâyetin kuruma ulaştığı ve şikâyetlerin özellikle eğitim ücretlerinin belirlenmesi, yan hizmetlerin fiyatlandırılması ve bu hizmetlerin belirli yerlerden temin edilmesinin zorunlu tutulduğu iddialarında yoğunlaştığı ifade edildi. Bu başvurular doğrultusunda ön araştırma başlatıldığı, bu kapsamda okul kayıt fiyatlarında yüksek oranlı artış yapıldığı, yan hizmet kalemlerinde aşırı fiyat uygulandığı, bazı yan hizmetlerin eğitim hizmetine fiilen bağlandığı ve bu hizmetlerin belirli satış kanalları üzerinden teminine yönelik yönlendirmeler yapıldığı iddialarının incelendiği, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla 19 kuruma soruşturma açılmasına karar verildiği kaydedildi.

 

 

