19 özel okula ‘aşırı fiyat’ soruşturması

Açıklamada, son yıllarda özel okul işletmeciliği alanında faaliyet gösteren kurumların sunduğu eğitim, yemek, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti ve diğer hizmetlerde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin çok sayıda şikâyetin kuruma ulaştığı ve şikâyetlerin özellikle eğitim ücretlerinin belirlenmesi, yan hizmetlerin fiyatlandırılması ve bu hizmetlerin belirli yerlerden temin edilmesinin zorunlu tutulduğu iddialarında yoğunlaştığı ifade edildi. Bu başvurular doğrultusunda ön araştırma başlatıldığı, bu kapsamda okul kayıt fiyatlarında yüksek oranlı artış yapıldığı, yan hizmet kalemlerinde aşırı fiyat uygulandığı, bazı yan hizmetlerin eğitim hizmetine fiilen bağlandığı ve bu hizmetlerin belirli satış kanalları üzerinden teminine yönelik yönlendirmeler yapıldığı iddialarının incelendiği, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla 19 kuruma soruşturma açılmasına karar verildiği kaydedildi.