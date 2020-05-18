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Fatma AKSU/İSTANBUL
Haber Giriş: 18.05.2020 - 22:04,Son Güncelleme:

19 Mayıs’ta, 19 bin liseliye ücretsiz internet

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
19 Mayıs’ta, 19 bin liseliye ücretsiz internet
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Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun süredir sokağa çıkması yasaklı olan gençleri, evde sürpriz bir hediye bekliyor. Zeytinburnu Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı 19 bin gence ücretsiz internet hediye ederek kutluyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar ücretsiz olarak 23 bin adet kitap dağıtan Zeytinburnu Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda da gençleri unutmayıp, ilçede ikamet eden 19 Bin gence 4 GB ücretsiz internet dağıtacak. Ücretsiz intermet hizmetinden faydalanabilmek için 19 Mayıs tarihinde www.zeytinburnu.istanbul adresinde yayınlanacak formu doldurmak yeterli.

BAŞKAN ARISOY: YETER Kİ EVDE KALIN

Gençlere müjdeyi sosyal medyada yayınladığı bir video ile gençlere duyurup, bayramlarını kutlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, koronavirüs salgını yüzünden uzun süredir evde kaldıkları için sıkılan gençlere şunları söyledi: Ülkemizin büyük bir başarıyla yönettiği ve bütün dünyayı etkileyen bu salgında evlerinizde kaldınız. Muhtemelen biraz sıkıldınız, olsun, en büyük derdiniz bu olsun. Bu arada, sokaklardan ve oyunlardan geri kalan siz kardeşlerime bir sürprizim var. 19 Mayıs günü, 19 bin Lise öğrencimize 4 GB internet hediye edeceğiz. Rahat rahat internete girin. Yeter ki evde kalın, yeter ki sağlığınıza dikkat edin.”

19 Mayıs’ta, 19 bin liseliye ücretsiz internet

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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