19 Mayıs’ı da tek yürek kutlayacağız

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yarın ilk tören sosyal mesafeli olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de yapılacak.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan sosyal mesafeli şekilde yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak. Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıkışının 101’inci yıldönümü coşkusu bu yıl ağırlıklı olarak dijital ortamda yaşanacak.



İLK KEZ DİJİTAL KUTLAMA



19 Mayıs programı kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, videokonferans yöntemiyle gençlere seslenecek. Salgın nedeniyle meydanlarda kutlanamayacak olan 19 Mayıs nedeniyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak. Gençlik Haftası’nda ayrıca sosyal medya üzerinden gençlere milli mücadele ruhunu ve 19 Mayıs’ı anlatan interaktif etkinlikler düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle evde kalınan günlerde başlattığı Fikir maratonu, kahramanlara mektup, her ev bir şiir, satranç ve kültür sanat yarışmalarının sonuçları da yarın açıklanacak.