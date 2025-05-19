19 Mayıs ruhuyla göklerdeyiz... 70 tonluk Airbus en genç pilota emanet

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Alim Uygun, çocukluk aşkı olan havacılığa adım atmak için Macaristan’da eğitim gördü. Gerekli eğitimlerin tamamlanmasının ardından 22 yaşında pilotluk lisansını aldı, bir sene sonra AJet’in en genç pilotu olarak Airbus A320 filosunda görev almaya başladı. Küçük yaşlarda bu mesleğe gönül veren Alim Uygun, Avrupa Birliği programından faydalanarak Macaristan’da yüzde 100 burslu olarak eğitim almış: “Yurtdışında eğitim almama rağmen ülkeme daha faydalı bir birey olmak için geri döndüm. Atatürk’ün yurtdışında okuyan gençler için ‘Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz’ diye bir sözü var. Ben de bu söze uydum ve ülkeme daha faydalı bir birey olmak için tekrardan ait olduğum yere geri döndüm. Ocak 2024’te ilk uçuş lisansımı aldım. Nisan 2024’te de Base Training ile Airbus tip eğitimimi tamamladım.”

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ÖNCE UÇAK SONRA OTOMOBİL

Pilotaj eğitimini tamamlamadan otomobil ehliyeti almayacağına yönelik kendine söz verdiğini söyleyen Uygun, şöyle devam etti: “Öyle de oldu, Nisan 2024’te 70 tonluk bir Airbus kullanabiliyordum. Fakat sürücü ehliyetim yoktu. Birkaç ay sonra da sürücü ehliyetimi almış oldum. Teknolojiye ilgili bir çocukluk geçirdim. 6-7 yaşlarımdayken bilgisayarımda uçuş simülatörleri vardı. O yıllardan beri bilgisayarımda uçuş simülatörlerini kullanıyorum. Havacılığa karşı hep bir ilgim vardı. Bu merak zamanla sadece uçuş oyunlarından ya da bilgisayarlardan ibaret kalmadı. Geleceğimi şekillendirebileceğim bir tutku haline döndü.

MAVİ GÖKLERİN GENÇLERİ

Bu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda buradan şunu da belirtmek istiyorum. İstikbal göklerdedir. Kanatlı bir gençlik memleketin geleceği bakımından en büyük güvencedir. Biz Türk gençleri olarak 19 Mayıs ruhuyla göklerdeyiz. Mavi göklerin gençleri olmak da daima gururumuz. 24 yaşında bir Türk genci olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız buradan kutlu olsun.”

MACARİSTAN’DA 10 KASIM UÇUŞU

“Genç bir pilot olmama rağmen unutamadığım 10 Kasım 2023 uçuşum vardı. Günün önemine ithafen Macaristan üstüne uçuş okulumdaki uçakla bir sonsuzluk işareti yaptım. Bu uçuşu yapmak çok kolay olmadı, çünkü 23 tane koordinata ihtiyacım vardı. Bu koordinatları haritadan aldım. Fakat haritadan aldığım koordinat düzlemi uçağın seyrüsefer sistemine uygun değildi. Ben de bu 23 tane koordinatı düzenledim. Uçağın seyrüsefer sistemine girdim. Macaristan üstüne sonsuzluk çizerek güzel bir 10 Kasım uçuşu yaptım.”