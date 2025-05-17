19 Mayıs kutlamaları başladı: Yurdu ‘gençlik’ heyecanı sardı

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Ata’nın gençliğe armağan ettiği bu büyük günün kutlamaları da yurt genelinde başladı...

DÖRT BİR YANDA FENER ALAYLARI

YURDUN birçok yerinde fener alayları düzenlendi. Kayseri’de binlerce kişi, Türk bayrakları ve meşalelerle Sivas Caddesi’nde toplandı. Katılımcılar bir süre sonra ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi. Diyarbakır’da da 157 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve meşalelerle “Fener Alayı” yürüyüşü düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi önünden başladı. Gençler ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, 157 metre uzunluğundaki Türk bayrağı hep birlikte taşındı. Katılımcılar, tarihi Sur ilçesinin sokaklarında meşalelerle yürüyüp erbane çalarak coşku dolu anlar yaşadı. Etkinlik, milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirirken, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. (DHA/AA)

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SELANİK’TEN ATA TOPRAĞI GELDİ

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki müze evinden alınan toprak, ‘Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu’ kapsamında, Edirne’nin Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda, İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü atletleri tarafından törenle teslim alındı. Atletler, aldıkları toprağı Anıtkabir’e götürmek üzere koşularına başladı.

GÖKYÜZÜNDE PROVA UÇUŞLARI

TÜRK Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde Samsun’da prova uçuşu gerçekleştirdi. Çarşamba Havalimanı’ndan kalkan uçaklar, Samsun semalarında bir saate yakın prova uçuşu yaptı.

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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs’ta saat 16.00’da Doğupark Sahili’nde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.