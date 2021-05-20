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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 20.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

19 Mayıs için pedal çevirdiler

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19 Mayıs için pedal çevirdiler

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.

Resmi törenin ardından anıta çelenk koyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genelge gereği tek bir çelenkle tören yapılmasının yanlış bir karar olduğunu belirterek bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. yılı sebebi ile 102 bisikletli de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nden Dolmabahçe Sarayı’na kadar pedal çevirdi. 19 Mayıs için pedal çeviren bisikletçilerin startını veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, “19 Mayıs bizim milli mücadele ateşinin ilk yakıldığı gündür” dedi.

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