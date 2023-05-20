19 Mayıs bir kahramanlık destanıdır

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Bugün Milli Mücadele’nin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 104. yıldönümünün sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

19 Mayıs, Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür. Ecdadımızın istiklali ve istikbali uğrunda sergilediği kahramanlıkları gelecek nesillere en canlı şekilde aktarmak başta gelen vazifemizdir. Bu anlayışla, bir asır önceki ruhla ecdadımızdan teslim aldığımız kutlu emanetlere sahip çıkıyor, ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz.

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GENÇLERİMİZE DESTEK

Mücadele azmimizi, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkânı ve fırsatı veriyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlar ve uygularken en çok gençlerimize güveniyoruz. Kendilerine sunduğumuz imkânları en iyi şekilde kullanarak bizlere büyük gururlar yaşatan gençlerimizle iftihar ediyoruz.

Ülkemiz kalkındıkça, geliştikçe, büyüdükçe hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gençlerimize daha fazla destek vereceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu emanet ettiğimiz gençlerimizin, son devletimiz Cumhuriyetimize güçlü bir şekilde sahip çıkmaları, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tekrar tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.”

BÜTÜN DÜNYAYA MESAJ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Milli Mücadelemizin ilk adımının atıldığı tarihin gençlerimize armağan edilmiş olması, bütün dünyaya verilen en önemli mesajdır. İlk adım ilk kıvılcımdır. İstanbul’dan Samsun’a yapılan yolculuğun ufku istikbal, hedefi istiklaldi. İstikbal, Siz, Geleceğimiz… Bu gelecek asla omuzlarınıza yüklenmiş bir ağırlık ve bir beklentiler sarmalı değil. Gelecek, sizi ruhen, kalben, fikren daha mutlu ve ümitvar edecek, ışığı bugünü aydınlatan zamanların müjdecisidir.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk’ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basması elbette tam bağımsızlık meşalesini tutuşturan ilk kıvılcım, vatanın kurtuluşuyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş istikametine atılan ilk adımdır. Türklüğün makus talihi 104 yıl evvel Samsun kıyılarından Anadolu’ya dalga dalga uzanacak mücadele ruhuyla değişmiştir. Türk milleti kutlu varlığına ve tarihi haklarına yüksek bir fedakârlık ahlakıyla sahip çıkmış, bu kapsamda tek yanlı ve aleyhe işleyen müzakere ve mütareke dayatmalarını cesaretle reddetmiştir. En başta Aziz Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanları emperyalizmin insafına sığınmayı akıllarından dahi geçirmemişlerdir.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs 1919 kutlu olsun!

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Atatürk’ün Samsun’a ayak basıp Milli Mücadele’yi başlattığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Bandırma Vapuru ruhuna, kahramanlarına ve komutanına bin selam olsun. Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize; durmadan, yorulmadan yürüyecektir.