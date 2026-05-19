19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun... Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce bugün atıldı

MONDROS Mütarekesi’nin 30 Ekim 1918’de imzalanmasından sonra İzmir’i Yunanlılar, Adana’yı Fransızlar, Antalya ve Konya’yı İtalyanlar işgal etti. Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun’a İngiliz askerleri çıktı, İngiliz Donanması 13 Kasım 1918’de İstanbul önlerine demir attı. Vatan toprağını korumak için yıllarını cephelerde geçiren, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’ndan 3 Kasım 1918’de İstanbul’a dönen Mustafa Kemal, yurdun kurtulması için harekete geçti. Samsun ve çevresindeki Rumlar, 17-18 Mart 1919’da Samsun’a asker çıkaran İngilizlerin de desteğiyle çete baskınları yapıp kargaşa çıkararak Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesi gereği bölgeyi İtilaf Devletleri’nin işgaline açmak istiyordu.

Bölgede asayişi sağlaması için 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, İzmir’in işgal edildiği 15 Mayıs 1919’un ertesi günü, Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan yola çıktı. Mustafa Kemal ve arkadaşları, Samsun’a ilk adımlarını 19 Mayıs’ta Reji İskelesi’nden attı.

Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslar tarafından kentin bütün iskeleleri bombalanmış sadece Fransızlara ait Reji (Tekel İdaresi) İskelesi sağlam kalmıştı. Mustafa Kemal, Samsun’da 6 gün kaldıktan sonra 25 Mayıs’ta Havza’ya geçti. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi sırasıyla Amasya, Erzurum ve Sivas’ta da yakılarak tüm yurda yayıldı. Ulu Önder Atatürk’ün 107 yıl önce Samsun’a attığı bu ilk adım, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.