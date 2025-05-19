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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor... Bakan Bak Anıtkabir’de

Güncelleme Tarihi:

#Anıtkabir#19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayram#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 09:11

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Bak, 'Gençlerimiz bilimde sanatta teknolojide ülkemizi en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye’nin gücü gençliğidir. Bu güç Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır.' dedi.

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81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak Anıtkabir kabul defterini imzalarken, '106 yıl önce Samsun'da yaktığınız istiklal meşalesi bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Kardeşliğini pekiştirmiş Türkiye Cumhuriyeti yarınlarına bu yolla yürümektedir. Gençlerimiz bilimde sanatta teknolojide ülkemizi en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye’nin gücü gençliğidir. Bu güç Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun.' ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor... Bakan Bak Anıtkabir’de
19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor... Bakan Bak Anıtkabir’de

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#Anıtkabir#19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayram#Ankara

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