19 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve Süper Loto sonuçları hızlı sorgulama ekranı - Süper Loto 6. kez devretti, ikramiye 16 milyona ulaştı

Süper Loto canlı çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kuranın ardından ilan edildi. Her hafta perşembe günleri gerçekleşen Süper Loto'nun 648. hafta sonuçları ve Süper Loto'da haftanın ikramiye kazandıran numaralar, noter huzurunda başlayan Süper Loto canlı çekilişinin ardından ilan edildi. Her hafta 6 şanslı rakamı tahmin edenlerin büyük ikramiyeye kavuştuğu Süper Loto sonuçlarının açıklanmasıyla gözler 19 Mart Süper Loto sonuç sorgulama sayfasına çevrildi. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Süper Loto çekilişi sonuçları ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.

19 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

Süper Loto oyununun 648'inci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 591 bin 900 lira 43 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 78 kişi 8 bin 943 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 612 kişi 164 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 92 bin 898 kişi 13 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

CANLI SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Süper Loto'nun 19 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Süper Loto'da geçen hafta 13 milyon devretmişti

Süper Loto oyununun 647'nci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 511 bin 405 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 56 kişi 13 bin 659 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 116 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 92 bin 193 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.