19 Mart 648. hafta Süper Loto Canlı çekiliş sonuçları belli oldu - MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (13 milyon devretmişti)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te gerçekleşen canlı Süper Loto çekilişi sonrası heyecanlı bekleyiş sona erdi. Zengin olmak isteyen vatandaşların umut kapısı olan canlı Şans Topu çekilişini takip edenler, geçtiğimiz hafta 13 milyon TL'nin devrettiği Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyenin kime isabet ettiğini sorgulamaya başladı. İşte, MPİ Süper Loto sonuç ekranı üzerinden öğrenilen, 19 Mart 648. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları ve haftanın ikramiye kazandıran şanslı numaraları...

19 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

CANLI SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Süper Loto'nun 19 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Süper Loto'da geçen hafta 13 milyon devretmişti

Süper Loto oyununun 647'nci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 511 bin 405 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 56 kişi 13 bin 659 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 116 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 92 bin 193 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.