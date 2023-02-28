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19 kişiyi 'oğlu' gibi arayıp dolandırdı! Kadıköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı

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#Kadıköy#Dolandırıcılık#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 10:47

İstanbul'da yaşlı insanları arayıp 'Baba acil paraya ihtiyacım var' diyerek dolandıran şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının, 2022-2023 yılları arasında aynı yöntemle ikameti Kadıköy ilçesi olan 19 vatandaşı 2 milyon 100 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan M.F. (90) adlı yaşlı adam, 15 Şubat’ta telefonda kendini 'oğlu' gibi tanıtan ve acil ödeme yapması gerektiğini söyleyerek para isteyen bir kişi tarafından dolandırıldı.

Bostancı Mahallesi'nde oturan yaşlı adama 'oğlu' gibi davranan ve karşı tarafa kendini inandıran dolandırıcı, "Ben senin oğlunum. Hemen ödeme yapmam gerekiyor. Evde para varsa birini gönderiyorum. Ona verirsiniz" dedi.

Dolandırıcı kendisinin gelemeyeceğini belirterek, parayı göndereceği arkadaşına vermesini istedi. M.F., oğlunun gönderdiğini sandığı dolandırıcıya parayı verdi. Daha sonra gerçek oğlu ile görüştüğünde dolandırıldığını fark eden yaşlı adam, hemen polise başvurarak şikayetçi oldu.

Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceledi. Olayın meydana geldiği adres ve çevresinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, parayı alan şahsın Marmaray ile bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

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TOPLU TAŞIMA KARTINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Dolandırıcının kullandığı toplu taşıma kartı üzerinden yapılan araştırmalar sonucu, şüphelinin D.M. (28) adlı kişi olduğu tespit edildi. Dolandırıcının eşkal ve kimlik bilgilerini tespit eden polis, çalışmaların devamında D.M. adlı şüpheliyi 23 Şubat’ta sabaha karşı saat 06.40 sıralarında Kadıköy'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu dolandırıcı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada geriye dönük yapılan araştırmalarda, şüphelinin bir telefon uygulaması üzerinden dolandıracağı kişileri belirlediği, oğlu olan yaşlı insanları seçtiği ve 2022-2023 yılları arasında aynı yöntemle ikameti Kadıköy ilçesi olan 19 yaşlı vatandaşın 2 milyon 100 bin lirasını aldığı tespit edildi.

Yakalanan ve sorgulanan D.M., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 24 Şubat’ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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#Kadıköy#Dolandırıcılık#Tutuklama

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