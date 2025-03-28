19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı soruşturmasında 10 belediye personeline dava

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yıkılan Fazilet Apartmanı’nın yapım ve tadilat süreçlerinde görev alan belediye personelinin ihmali olduğu tespit edildi. Hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MEVZUATA AYKIRI YAPIYA RUHSAT VERİLMİŞ

İddianamede, dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Tahiroğlu ve dönemin İmar İşleri Müdürü Metin Hurşitoğlu’nun, yapı statik projesini onayladığı ancak proje mevzuata aykırı olmasına rağmen yapı ruhsatına izin verdiği belirtildi.

Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi mimarları Hacı Mehmet Güner, Mehmet Sezal, Mehmet Dişçeken ve Hülya Çelik’in, yapı kullanma izin belgelerini düzenlediği aktarılan iddianamede, mimar Veli Çiftaslan’ın yapı ruhsatını onayladığı bildirildi. Yapı inşa aşamasındayken dönemin belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Gedemenli ve harita mühendisi Zeynel Abidin Şerefoğlu’nun da yapı kullanma izin belgelerini düzenlediği ifade edilen iddianamede, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Fahri Yiğitoğlu’nun ise bina temel vize işlemini kontrol ettiği kaydedildi.

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22 YIL 6’ŞAR AY HAPİS TALEP EDİLDİ

İddianamede, sanıklar hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca iddianamede, kamu görevi yapan kişilerin mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle mesleğin icrasından yasaklanmaları da istendi.

Sanıkların yargılanmasına 19 Eylül 2025’te Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

FIRINCILARA DA DAVA AÇILMIŞTI

Fazilet Apartmanı’yla ilgili daha önce 2 dükkân sahibi hakkında dava açılmıştı. Fazilet Apartmanı’nın giriş katındaki fırının sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında ‘fırında usulsüz tadilat yaptıkları ve binayı zayıflattıkları’gerekçesiyle ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasana neden olma’ suçundan cezalandırılmaları istenmişti.