19 kişi hayatını kaybetmişti... Fazilet Apartmanı davasında fırıncı çift, rapor lehlerine çıkınca teslim oldu

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Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Fazilet Apartmanı'nın A blokunun yıkılması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Binanın müteahhidi Mahmut Oktay Hartavi (63) ve zemin kattaki fırında usulsüz tadilat yaptığı öne sürülen, haklarında Temmuz 2023'te yakalama kararı bulunan Akın Yağcı ile eşi Ferihan Yağcı ile ilgili 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan dava açıldı. Sanıklar için 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istenirken; dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi. Dosyayı inceleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi, hazırladığı raporu davanın görüldüğü Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

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MÜTEAHHİT KUSURLU, FIRINCILAR KUSURSUZ

23 sayfalık bilirkişi raporunda yapının beton dayanımının projeye uygun olmadığı, statik projenin ise o günkü yönetmelik koşullarının sağlamadığı, bu nedenle aynı zamanda statik proje müellifi ve statik fenni mesul olan müteahhit Mahmut Oktay Hartavi'nin 'asli' kusurlu olduğu belirtildi. Aynı raporda, kolon kesme iddialarını kanıtlayıcı bir belge olmadığı, duvarların kaldırılmasının binanın statiğine etkisinin olmadığı gerekçesiyle zemin kattaki fırında usulsüz tadilat yaptıkları öne sürülen Akın ve Ferihan Yağcı çiftine kusur atfedilmedi.

'HİÇBİR SUÇUMUZ, GÜNAHIMIZ YOKTUR'

17 aydır her yerde aranan ve notere giderek vekalet verdikleri ortaya çıkan Akın Yağcı ile Ferihan Yağcı, raporun lehlerine gelmesinin ardından yaşadıkları Afyonkarahisar'da adliyeye giderek teslim oldu. SEGBİS sistemiyle Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadeleri alınan çiftten Akın Yağcı, suçlamaları kabul etmedi. Yağcı, "Hiçbir suçumuz, günahımız yoktur. Akın ekmek fabrikasının yetkilisi bendim, orayı hangi yılda açtığımı hatırlamıyorum. Orada bir tadilat yapmadık, aldığımız gibi kullandık, duvar kaldırılmadı, bir tadilat yapmadık. Fırının ısı yalıtımı yapılmıştı, malzemeleri İstanbul'dan getirtmiştik. Bina içinde depoda çuvalların içinde unları kısmen muhafaza ediyorduk, tam olarak sayısını hatırlamıyorum" dedi.

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SAVCI, SANIKLAR HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Ferihan Yağcı da tapu kayıtlarına göre fırının sahibinin kendisi olduğunu ancak iş yeriyle ilgili bir alakasının olmadığını belirterek, suçlamaları reddetti. Duruşma savcısı da mütalaasında sanıkların tutuklanmasının talep etti. Mahkeme heyeti, Akın Yağcı ile Ferihan Yağcı'nın serbest bırakılıp, haklarındaki adli kontrol kararının devamına karar verdi. (DHA)