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19 işçi patlamada hayatını kaybetmişti! HABAŞ'ta çalışanları isyan ettiren uygulama: Personel kazan kaldırdı

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#HABAŞ#Aliağa#İşçi Hakları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 13:38

İzmir Aliağa'da HABAŞ demir çelik fabrikasındaki patlamada çok sayıda işçi hayatını kaybetmişti. Şirket yönetiminin devreye aldığı son uygulama çalışanların tepkisini çekti. İşçilerin cep telefonuyla içeri girmesinin yasaklandı ve bunun üzerine sabah vardiyasındaki personel iş bıraktı. Karara tepki gösteren işçiler fabrika önünde bekleyişe geçerken, işçilerle yaşanan gerginlikte arbede çıktı.

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Fabrikada 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışması yapıldığı sırada tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu büyük bir patlama yaşanmıştı. Patlamada 19 işçi hayatını kaybederken, 14 işçi de yaralanmıştı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

19 işçi patlamada hayatını kaybetmişti HABAŞta çalışanları isyan ettiren uygulama: Personel kazan kaldırdı

TELEFON YASAĞI SONRASI SABAH VARDİYASINDAKİ İŞÇİLER İÇERİ GİRMEDİ

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İddiaya göre ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla girişine yasak getirildi. Fabrika girişine asılan duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi. Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, cep telefonlarını teslim etmek istemedikleri için karara tepki gösterdi. Turnikelerden geçmeyerek fabrikaya girmeyen işçiler, iş bırakma eylemi başlatarak tesis önünde bekleyişe geçti.

EYLEM SIRASINDA YAŞANAN GERGİNLİKTE ARBEDE ÇIKTI

İşçilerin fabrika önündeki bekleyişi sürerken alanda tansiyon yükseldi. Eylem esnasında fabrika yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin, sendika yetkilisine saldırması üzerine arbede çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte işçilerin söz konusu kişiyi darp ettiği görüldü.

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#HABAŞ#Aliağa#İşçi Hakları

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