19 ile 'erken yaş' ziyareti

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Erken yaşta ve zorla evlilik, doğum yardımları ile intiharı önleme çalışmalarına ilişkin milletvekillerinin soru önergelerini yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, özetle şu bilgileri verdi: “Erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları dâhil olmak üzere ilgili tüm tarafların katılımı ile kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Erken yaşta ve zorla evlilik oranlarının yüksek olduğu illere yönelik çalışmalar yürütüldü. Diyarbakır, Urfa, Mardin, İzmir-Kiraz ilçesi, Antalya, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Gaziantep, Kilis, Nevşehir, Yozgat, Aksaray, Niğde, Hatay ve Kahramanmaraş illerine saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

İNTİHARLAR ARAŞTIRILIYOR

Saha ziyaretlerinde erken yaşta evliliklerin durumuna ilişkin raporlar ve her il için ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planları’ hazırlandı. Bu kapsamda verilen eğitimlerden çeşitli illerden 130 personelimiz yararlanıyor. Bakanlığımız, diğer bakanlıklar, üniversiteler ve kurumlar ile intihar konusunda ortak çalışmalar yapıyor ve görüş alışverişinde bulunuyor. Bakanlığımızdaki ilgili meslek mensuplarının da katılımıyla üniversitelerde intihar alanında çalışma yapan akademisyenler ve bu alanda hizmet veren uzmanlarca akademik çalışmalar yürütülüyor. İntiharların sebepleri ve alınması gereken tedbirler araştırılıyor. İntihar teşebbüsünde bulunanlara psikososyal destek de sunuluyor.”

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931 BİN ÇOCUĞA 402 MİLYON TL

Bakan Derya Yanık, dinamik nüfus yapısını korumak amacıyla 15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum yapan Türk vatandaşları ile Mavi Kart sahiplerine muhtaçlık kriteri aranmaksızın doğum yardımı yapıldığını söyledi: “Program kapsamında; birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL nakdi yardım yapılmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılında 931 bin 949 çocuk için 402.08 milyon TL yardım yapılmıştır.”