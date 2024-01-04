×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

19 ilde Sibergöz-11 Operasyonu... Bakan Yerlikaya: 45 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Operasyon#Sibergöz
19 ilde Sibergöz-11 Operasyonu... Bakan Yerlikaya: 45 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 08:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-11 Operasyonu'nda 45 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

Haberin Devamı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

19 ilde eş zamanlı olarak “Ödeme Sistemleri ve Bilişim”, “Yasa Dışı Bahis”, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” Suçlarıyla mücadele kapsamında “SİBERGÖZ-11” Operasyonları düzenlendi. 45 şüpheli yakalandı. 14’ü tutuklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Operasyon#Sibergöz

BAKMADAN GEÇME!