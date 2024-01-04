19 ilde Sibergöz-11 Operasyonu... Bakan Yerlikaya: 45 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
19 ilde eş zamanlı olarak “Ödeme Sistemleri ve Bilişim”, “Yasa Dışı Bahis”, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” Suçlarıyla mücadele kapsamında “SİBERGÖZ-11” Operasyonları düzenlendi. 45 şüpheli yakalandı. 14’ü tutuklandı.
1️⃣9️⃣ ilde eş zamanlı olarak “Ödeme Sistemleri ve Bilişim”, “Yasa Dışı Bahis”, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” Suçlarıyla mücadele kapsamında “SİBERGÖZ-11” Operasyonları düzenlendi. 4️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı. 1️⃣4️⃣’ü tutuklandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 4, 2024
Aziz… pic.twitter.com/aveNYCKsrM