×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

19 ilde FETÖ'ye Kıskaç operasyonu! 34 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Ali Yerlikaya#Kıskaç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 07:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-26' operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Bakana Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. 19 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-26” operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Tokat ve Trabzon’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-26” operasyonlarında şüphelilerin;

Haberin Devamı

Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması ve Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Ali Yerlikaya#Kıskaç

BAKMADAN GEÇME!