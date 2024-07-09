19 ilde dolandırıcılara operasyon! Bakan Yerlikaya: 88 şüpheli yakalandı

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa’da “Düğüm-1” operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.