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19 ilde dolandırıcılara operasyon! Bakan Yerlikaya: 88 şüpheli yakalandı

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#Düğüm-1 Operasyonları#Dolandırıcılık#Bakan Yerlikaya
19 ilde dolandırıcılara operasyon Bakan Yerlikaya: 88 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 07:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen "Düğüm-1" operasyonlarında, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa’da “Düğüm-1” operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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#Düğüm-1 Operasyonları#Dolandırıcılık#Bakan Yerlikaya

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