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19 FETÖ’cü lüks yatla Yunanistan’a kaçtı

#FETÖ#Yunanistan#Terör Örgütü
19 FETÖ’cü lüks yatla Yunanistan’a kaçtı

Terör örgütü FETÖ üyesi olduklarını söyleyen 8’i erkek, 7’si kadın 4’ü de 8-14 yaşları arasında 19 Türkiye vatandaşı, lüks bir yatla İtalya’ya kaçarken, kötü hava şartları nedeniyle Yunanistan’da Mora Yarımadası’nın (Peloponez) güneyinde bulunan Elafonisos adasına sığındı.

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Perşembe sabahı erken saatlerde, Elafonisos adasının Simos sahiline çıkan ve Yunan makamlarından iltica talebinde bulunmaları beklenen 19 FETÖ’cüden 5’inin polis, 1’inin de işadamı olduğu öne sürüldü. Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) unsurlarının FETÖ’cülerin sorgulanması için Elafonisos’a gittikleri öğrenildi. FETÖ’cülerin, İtalya’ya kaçarken kullandıkları lüks yat dikkat çekti.

SAYILARI 25 BİNİ BULDU

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü sayısı yaklaşık 25 bin. Kaçanların büyük bir bölümü ise daha sonra, çeşitli Avrupa ülkelerine geçti. 15 Temmuz’dan bir gün sonra askeri bir helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 darbeci askerin, Türkiye’ye iade edilmeyip iltica hakkı tanınması, Yunanistan’a kaçmak için binlerce FETÖ’cüyü cesaretlendirdi. Yunan medyasında bir süre önce, darbeci 8 askerin yaklaşık 5 yıl Yunanistan’da kaldıktan sonra, geçen yıl Kanada, Belçika ve Almanya’ya gönderildikleri iddia edilmişti.

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#FETÖ#Yunanistan#Terör Örgütü

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