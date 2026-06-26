19 faili meçhul cinayet çözüldü

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Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla 16 dosyada 19 cinayet çözüldü. Yeniden açılan soruşturmalar, DNA eşleşmeleri, HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, tanık ifadeleri ve teknik analizler sayesinde failler tek tek ortaya çıkarıldı. Gürlek, iğneyle kuyu kazar gibi delil tolayıp faili meçhul soruşturmaları aydınlattıklarını belirtirken, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür etti.

Bakan Gürlek, 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini söyledi.

İŞTE ÇÖZÜLEN CİNAYETLER

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- Abdullah Uslu (Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı): Kaza olarak kapatılan dosya yeniden açıldı, olayın cinayet olduğu ortaya çıkarıldı. 2 kişi tutuklandı.

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- Fatma ve İbrahim Teryaki (Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı): 2016’daki çifte cinayetin aile içinden işlendiği belirlendi. Torun tutuklandı.

- Kübra Yapıcı (Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı): Öldürüldükten sonra yakılıp baraja atıldığı tespit edildi. Sıcağı sıcağına baz tespiti yapılarak, iki şüpheli tutuklandı.

- Kadriye Tetik, Havva Yıldırım ve Sevda Atalay (Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı): Benzer cinayetler DNA eşleşmesiyle birleştirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Gözden Kaçmasın 2008'deki kayıp dosyasında 7 şüpheli gözaltına alındı Haberi görüntüle

- Galip Öztürker (Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı): Cezaevinden 14 yıl önce gönderilen itiraf dilekçesi yeniden incelendi, failin ikrarı üzerine şüpheliler tutuklandı.

- Zeynep Aydın (Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı): Kamera ve HTS kayıtlarıyla belirlenen firari zanlı Almanya’dan iade edilerek tutuklandı.

- Aynur Kanbur (İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı): İstanbulkart, baz ve HTS analizleriyle 2016’daki cinayetin failleri belirlendi, 3 şüpheli tutuklandı.

- Şeref Kocabıyık (Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı): Çalınan cep telefonunun sinyal izleri cinayeti aydınlattı, şüpheliler yakalandı.

- Maia Khimshiashvili (Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı): Balistik eşleşme, baz kayıtları ve teşhislerle saldırının failleri tespit edildi.

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- Erhan Erkara (Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı): 372 saatlik MOBESE incelemesi ve HTS analizleriyle şüpheli yakalanıp tutuklandı.

- Dorukhan Büyükışık (İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı): İlk aşamada düşme olarak değerlendirilen ölümde yeni ses kayıtları ve delillerle 26 şüpheli tutuklandı.

- Mehmet Şirin Çelik (Batman Cumhuriyet Başsavcılığı): Gizli tanık ve HTS çalışmalarıyla kan davası bağlantılı cinayet çözüldü, şüpheliler tutuklandı.

- Çöpte bulunan Bebek (Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı): Topuk kanı kayıtları ve hastane verileri sayesinde anne tespit edilerek tutuklandı.

- Aysel Yıldırım (Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı): Kamera kayıtları ve dijital incelemeler sonucu cinayet şüphesi güçlendi, 4 kişi gözaltına alındı.

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- Nesim Bayram (Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı): Tanık beyanları ve teknik verilerle kayıp dosyasında cinayet şüphesi netleşti, operasyon düzenlendi.

- Evindar Tiğrak (Batman Cumhuriyet Başsavcılığı): HTS, PTS ve araç incelemeleriyle kayıp genç kadının öldürülmüş olabileceği değerlendirildi, şüpheliler gözaltına alındı.