19 Eylül 2020 Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

19 Eylül Milli Piyango sonuçları, 15.30'da başladı ve 17.30'da amorti ve büyük ikramiye için çekilen numaralar ile neticelendi. 19 Eylül Milli Piyango'da büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası "165755" oldu. 19 Eylül 2020 Milli Piyango sonuçları ve çekilişe dair ayrıntılar...

19 EYLÜL MİLLİ PİYANGO 3 MİLYON TL'Yİ KAZANAN BİLET

165755

19 EYLÜL MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI

2 - 6

MİLLİ PİYANGO SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI

Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallaradresinden ulaşmak mümkün.